Ленар Габдурахманов: «За начало 2021 года на дорогах Татарстана произошло 990 ДТП»

В текущем году на дорогах Татарстана произошло 990 ДТП. Об этом сообщил главный Госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов.

По его словам, всего за четыре месяца 2021 года в авариях погибло 58 человек, а пострадало в них более 1,2 тыс. татарстанцев. Количество ДТП по вине водителей, управляющих в нетрезвом состоянии, составило 36, в них 50 человек пострадало и трое погибло. Накануне только за два дня автоинспекторами в республике было задержано 12 пьяных водителей.

При этом показатели, как отметил Габдурахманов, по количеству произошедших аварий, погибших и пострадавших снизились по сравнению с прошлым годом.