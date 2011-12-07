Мэрия Казани: Информация о необходимости донорской крови пострадавшим не соответствует действительности

Информация о необходимости донорской крови для пострадавших во время стрельбы не соответствует действительности. Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови. Об этом сообщает мэрия Казани.

«В соцсетях пошла информация о необходимости донорской крови. Понимаем, что сейчас, как никогда, хочется помочь всем, чем возможно. Но информация не соответствует действительности. Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Казани в казанской гимназии № 175 произошла стрельба из-за которой, погибли дети.