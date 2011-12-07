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На место ЧП в казанской школе направлены более 20 бригад скорой помощи

Неизвестные открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи. На место выехал прокурор Республики Татарстан

Сегодня, 11 мая, в 9.45 в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные люди вошли в здание школы на ул. Файзи с оружием. Были слышны выстрелы. По словам очевидцев, дети выпрыгивали из окон. На место выехала полиция, экстренные службы. Здание оцеплено.

Как сообщили в надзорном ведомстве в 10 часов утра, обстоятельства инцидента выясняются. На место ЧП выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков.

На место ЧП в казанской школе направлены более 20 бригад скорой помощи, сообщили в татарстанском минздраве.

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