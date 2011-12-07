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В квартире стрелка, напавшего на гимназию N175, идут обыски

Сотрудники газовой службы перекрыли в квартире газ.

В квартире Ильназа Галявиева, сегодня устроившего стрельбу в казанской гимназии N175, на улице Туганлык проходят обыски, сообщает корреспондент «Казанских ведомостей».

Квартира Галявиева находится на шестом этаже. Подъезд перекрыт силовиками, жителей пускают только при предъявлении паспорта с пропиской. Сотрудники газовой службы перекрыли в квартире газ.

По информации МВД по РТ, после задержания молодой человек рассказал правоохранителям, что у себя дома он оставил взрывное устройство.

Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе ЕДДС Советского района Казани, жильцов дома №10, где прописан подозреваемый, действительно пришлось эвакуировать, но взрыва не было.

КВ
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