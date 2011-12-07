Ассоциация АТП РТ поблагодарила пассажиров, которые помогли мужчине с сердечным приступом. Инцидент произошел в казанском автобусе № 29 на остановке «пл. Восстания» в Казани.

Мужчине стало плохо во время движения, и он начал падать. Тогда стоящие рядом пассажиры успели его подхватить. После водитель автобуса экстренно вызвал бригаду скорой помощи, а кондуктор пересадила пассажиров в другой автобус. Однако трое из них решили остаться и помочь.

Чтобы мужчина находился в сознании, неравнодушные граждане разговаривали с ним и протирали его лицо влажной салфеткой. Затем, когда на место прибыли медики, его положили на носилки, вынесли из автобуса и передали врачам.