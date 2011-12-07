Казанец украл букет цветов и получил 1,5 года условно

В Казани на скамье подсудимых оказался 48-летний мужчина. Суд признал его виновным в совершении грабежа, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснилось, днем 24 апреля казанец открыто похитил букет цветов стоимостью 619 рублей в торговом павильоне на улице Ибрагимова. Сначала ему удалось скрыться, но позднее правоохранители его задержали и заключили под стражу. Суд назначил казанцу наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.