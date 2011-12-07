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В Ассоциации АТП РТ показали видео момента, когда двери автобуса зажали ногу ребёнка

В автотранспортном предприятии пообещали привлечь водителя к административной и дисциплинарной ответственности.

В Ассоциация АТП РТ показали видео инцидента, когда нога годовалого ребёнка оказалась зажата дверями автобуса в Казани.

На кадрах видно, как женщина с ребёнком на руках выбегала из автобуса, когда его двери уже начинали закрываться. Двери зажали сумку женщины вместе с ногой малыша. В травмпункте ребёнку диагностировали ушиб.

«Как должен был узнать водитель, что женщина собирается выйти из автобуса, ведь пассажиры на посадку уже зашли?» — прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

По его словам, на сегодняшний день существует пробел в законодательстве, а именно в правилах пассажирских перевозок, касающихся перевозки мам с детьми.

«Если мама на руках с ребенком опомнилась, что ей нужно выйти, необходимо было сообщить об этом кондуктору, либо нажать на кнопку связи с водителем», — добавил Темляков.

После он призвал родителей беречь здоровье детей и перевозить их в детских колясках.

«Руководство автотранспортного предприятия не снимает вины с водителя. Он начал движение с открытыми дверями. Водитель будет привлечен к дисциплинарной и административной ответственности», — заключил глава Ассоциации АТП РТ. 

КВ
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