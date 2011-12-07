У аэропорта Казани обнаружили неопознанный объект

Экипаж рейса Пермь — Казань воздушного судна CRJ-200 встретился с неопознанным объектом. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

По данным канала, экипаж самолета увидел объект 9 июня в 12 часов 18 минут, когда борт находился на посадочной прямой в районе казанского аэропорта. Это был белый шар диаметром 1 метр. Отмечается, что на нем был закреплен еще какой-то подвешенный груз. Несмотря на неожиданную встречу, посадка самолета прошла в штатном режиме.

Стоит отметить, что в этот же день, 9 июня, спустя два часа белый шар заметили и в Московской области на высоте 2 440 м. О нем сообщил экипаж Як-40, выполнявший рейс Москва-Вологда.