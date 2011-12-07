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Ночью на казанском хлебзаводе произошел пожар

Из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

На казанском хлебзаводе по улице Курутовской, 20а произошел пожар. Возгорание случилось ночью 11 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, пожар уже был устранен персоналом объекта. Было утсановлено, что горели пластиковые потолочные перекрытия в душевой комнате на первом этаже здания. Из здания без посторонней помощи эвакуировались 15 человек. Погибших и пострадавших нет.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что с начала 2021 года в Казани зарегистрировано 995 пожаров. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года, но количество погибших при пожарах в этом году сократилось.

КВ
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