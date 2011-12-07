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Полицейские на мотоциклах устроили погоню за казанским гонщиком

Водителя легковушки задержали на улице Кайбицкой.

На улицах Казани произошла погоня полицейских мотоциклов за легковым автомобилем. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. 

«Спальный район, говорили они. Уже минут 5 погоня» — пишет жительница Казани в Instagram-аккаунте.  

На видео, снятом очевидцами, видно, как нарушитель ПДД объезжает остановившиеся машины на светофоре, чтобы уехать от преследователей.

После долгой погони, водителя автомобиля удалось задержать на улице Галии Кайбицкой. 


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