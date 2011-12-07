Телефонный мошенник увел у казанской пенсионерки 754 тысячи рублей

Телефонный мошенник увел у казанской пенсионерки 754 тысяч рублей

Телефонный мошенник увел у казанской пенсионерки 754 тыс. рублей. Женщина обратилась за помощью в дежурную часть «Сафиуллина», сообщила мэрия Казани.

Инцидент произошел 2 августа. Незнакомец представился сотрудником банка из Москвы. Он сообщил пенсионерке, что на ее имя оформили кредит, который уже одобрили 11 банков. Далее он дал инструкцию пенсионерке, по которой она должна была пойти в указанные мошенником банки. Там пенсионерка оформила четыре займа, и в общем счете перевела на продиктованные номера 754 тысячи рублей. Уже после выполнения всех указаний мошенника она поняла, что ее обманули, после чего она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье «Мошенничество». Проводятся мероприятия по установлению личности злоумышленника.