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В Татарстане поймали четырех мужчин, совершивших убийство в 2001 году

Один подозреваемый отказался от дачи показаний.

Следователи задержали четырех жителей Казани по подозрению в убийстве 20-летней давности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Информация о пропаже 44-летнего жителя Чебоксар появилась в октябре 2001 года. В настоящее время установлено, что мужчина со своими знакомым приехал в Казань, где встретился с подозреваемыми в доме на Тихорецкой. Мужчины выпивали, а позже между ними возник конфликт. Тогда один из подозреваемых напал на мужчину и избил его. Потом злоумышленники погрузили мужчину в машину, вывезли в поселок Победилово, где застрелили его. Тело закопали.

Спустя два года ими было принято решение выкопать тело и сжечь его.

Причастность к совершению преступления трое мужчин признали полностью, четвертый от дачи показаний отказался. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных фигурантов уголовного дела.

КВ
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