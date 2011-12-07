Следовавшая из Пермского края баржа села на мель на Каме

В ГУ МЧС России по РТ сообщили о барже, севшей на мель на Каме. Никто из экипажа не пострадал.

Известно, что судно, груженое песчано-гравийной смесью, следовало из Беляевки (Пермский край) в Нижний Новгород. В пути оно получило пробоину в районе машинного отделения и примерно около восьми утра село на мель на Каме рядом с городом Лаишево. На место прибыли толкачи из Ульяновска и Нижнего Новгорода.

Всего судне находилось 12 человек, никто из экипажа не пострадал. Угрозы затопления баржи также не наблюдается, передает ИА «Татар-информ».