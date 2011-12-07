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В Татарстане пожарные спасли кота, , которого хозяева назвали виновником пожара

Кота вынесли на свежий воздух и провели реанимацию при помощи дыхательного аппарата.

В Татарстане в поселке Васильево пожарные спасли кота, которого хозяева назвали виновником пожара. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на ул. Ленина поступило по номеру 101. Прибывшие пожарные устранили возгорание и заметили на кухне закопченного и испуганного кота. Животное вынесли на улицу, где ему провели реанимацию с помощью дыхательного аппарата. Кота удалось спасти.

Предварительная причина пожара — детская шалость с огнем.

В момент возгорания в квартире находились молодая мама и ее двухлетний сын, которые успели выбежать. Свекровь женщины считает, что виновником пожара стал кот, который «ходил гадить за газовую плиту».

В результате пожара никто не пострадал. В квартире сгорели диван, часть стены, также осыпалась штукатурка. Обстоятельства произошедшего уточняются. 

КВ
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