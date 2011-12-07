В Сармановском районе у пенсионерки были изъяты боеприпасы

Полицейские изъяли у 72-летней женщины порох и боеприпасы, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Женщина проживает в селе Петровский завод, что в Сармановском районе Татарстана.Местные полицейские при обыске изъяли 205 грамм пороха, 2 патрона калибра 7,62 мм и 6 охотничьих патронов — 12 и 16 калибра. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.