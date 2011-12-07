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За сутки в Казани произошло 376 ДТП, пострадало четыре человека

В четырех происшествиях не обошлось без пострадавших.

За минувшие сутки, 11 февраля, в Казани было зарегистрировано 376 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими, четыре человека получили травмы.

Так, в час дня 34-летняя автоледи на автомобиле «Киа Рио» при выезде с прилегающей территории дома №20 по ул. Родины не уступила дорогу и врезалась в автомобиль «Мицубиси Лансер», за рулем которого находился 45-летний водитель. В результате происшествия водитель «Мицубиси» получил растяжение шейного отдела позвоночника.

КВ
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