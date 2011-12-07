В городском озере в Альметьевске появилось радужно пятно

11 июня поступило сообщение, что в городском озере в Альметьевске появилось радужное пятно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Через 10 минут на место прибыла оперативная группа спасателей, которые, действительно, обнаружили радужное пятно размерами 4х5 метров.

Сбор и утилизацию вещества возложили на НАСФ НГДУ «Алметьевнефть».

Причина происшествия устанавливается. К выяснению обстоятельств подключились республиканские ведомства: министерство экологии, Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура и правоохранители.