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В городском озере в Альметьевске появилось радужно пятно

Заинтересованные министерства и ведомства выясняют природу его происхождения

11 июня поступило сообщение, что в городском озере в Альметьевске появилось радужное пятно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. 

Через 10 минут на место прибыла оперативная группа спасателей, которые, действительно, обнаружили радужное пятно размерами 4х5 метров. 

Сбор и утилизацию вещества возложили на НАСФ НГДУ «Алметьевнефть». 

Причина происшествия устанавливается. К выяснению обстоятельств подключились республиканские ведомства: министерство экологии, Роспотребнадзор, природоохранная прокуратура и правоохранители.

КВ
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