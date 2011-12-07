Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане травмы ног при падении получил парапланерист

Спортсмен упал в районе деревни Деуково в Мензелинском районе Татарстана.

11 июня по системе Глонасс 112 поступила информация о падении парапланериста, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло в Мензелинском районе возле села Деуково. Мужчина получил переломы ног и был доставлен в БСМП Челнов. В МЧС отметили, что мужчина находился в сознании.

Как уточнили позже в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, медики установили, что мужчина при падении получил закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом бедра, перелом грудины и перелом таза. В тяжелом состоянии находится в реанимации.

КВ
Лента новостей