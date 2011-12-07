В Татарстане травмы ног при падении получил парапланерист

11 июня по системе Глонасс 112 поступила информация о падении парапланериста, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ЧП произошло в Мензелинском районе возле села Деуково. Мужчина получил переломы ног и был доставлен в БСМП Челнов. В МЧС отметили, что мужчина находился в сознании.

Как уточнили позже в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, медики установили, что мужчина при падении получил закрытую черепно-мозговую травму, открытый перелом бедра, перелом грудины и перелом таза. В тяжелом состоянии находится в реанимации.