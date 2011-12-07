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Мужчину и женщину унесло на надувном круге от берега на Каме

Едва не закончился трагедией отдых на воде, благо подоспели спасатели.

Мужчину и женщину отнесло от берега на Каме в Лаишевском районе. Об этом очевидцы сообщили в экстренные службы 11 июля, в воскресенье.

ЧП произошло в два часа дня возле села Именьково. Через час в пяти километрах от берега сотрудники Лаишевского инспекторского участка Центра ГИМС на мотолодке спасли 37-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Мужчина, тем временем, смог добраться до берега самостоятельно.

На спасенных составили протокол за то, что они купались в необорудованном месте.

КВ
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