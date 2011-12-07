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Трое детей, отравившихся в аквапарке «Ривьера», отказались от госпитализации

Двое детей, пострадавших от хлора, остаются в ДРКБ под наблюдением врачей.

Один ребёнок госпитализирован в отделение реанимации ДРКБ в стабильно-тяжелом состоянии после отравления в аквапарке «Ривьера». Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РТ.

«Один ребёнок госпитализирован в отделение реанимации ДРКБ в стабильно-тяжелом состоянии. Четверо детей в среднем состоянии находятся в приемном отделении ДРКБ под наблюдением, планируется госпитализация. Один взрослый доставлен в Городской клинической больнице № 7, находится на обследовании», — сообщили в Минздраве.

Также отмечается, что трое детей, доставленных из аквапарка Ривьера, отказались от госпитализации. Их состояние удовлетворительное. Угрозы жизни и здоровью нет. Двое детей остаются в ДРКБ под наблюдением врачей.

КВ
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