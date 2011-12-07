В Татарстане пожилая женщина упала в реку и осталась живой

Пожилая жительница из Альметьевска упала с обрыва в реку Степной Зай. Спасатели приехали через 6 минут, чтобы добраться до места происшествия, а 72-летней женщине надо было продержаться в реке с сильным течением целых 6 минут.

Происшествие случилось 12 августа. Пенсионерка находилась на территории своего земельного участка, который выходил на берег реки Степной Зай вместе с дочерью. В какой-то момент пожилая женщина неловко наступила, поскользнувшись, упала с обрывистого берега прямо в воду. Ее сразу же понесло течением. Дочь не смогла помочь матери.

Сообщение о том, что пенсионерка оступилась на обрывистом берегу и упала в реку, спасателям Альметьевска поступило в 11.20. Они прибыли на место за 6 минут. Пенсионерку тем временем отнесло уже на 300 метров. Ее несло течением в 10 метрах от берега. Спасатели вытащили женщину из реки в бессознательном состоянии и оказали первую помощь. Скорая помощь доставила пострадавшую в Альметьвескую ЦРБ, сообщает пресс-служба МЧС РТ.