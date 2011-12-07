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В Татарстане во время купания утонул 11-летний мальчик

По словам матери погибшего, мальчик ушел купаться днем вместе с другими ребятами.

В Буинском районе РТ нашли тело 11-летнего мальчика, который утонул во время купания в необарудованном месте, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По словам матери погибшего, мальчик ушел купаться днем вместе с другими ребятами. О случившемся она узнала только вечером.

По предварительным данным, дети купались в Свияге около деревни Альшеево Буинского района.

Водолазы нашли тело мальчика на расстоянии 500 метров от места купания, в 2 метрах от мерега.

КВ
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