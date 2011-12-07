На Чистопольской в Казани столкнулись сразу три водителя

Накануне на пересечении улиц Чистопольская и Абсалямова столкнулись три водителя.

Известно, что авария произошла около одиннадцати часов вечера. В то время, как водитель автобуса высаживал пассажиров на остановке по Абсалямова, в него врезался находившийся за рулем в нетрезвом состоянии 31-летний водитель «Ситроена». После столкновения иномарку выкинуло на обочину, где она врезалась в столб. А причиной тому стал врезавшийся в него 46-летний водитель «Мерседеса», который ехал по Чистопольской. При повороте на Абсалямова он проехал на запрещающий сигнал светофора.

Так, в результате ДТП передняя часть легковушки превратилась в груду металла, а его 34-летний и 33-летний пассажиры госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Также пострадал 30-летний пассажир «Мерседеса».