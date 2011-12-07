В Зеленодольском районе на мель сел катер с двумя пассажирами

На Волге в Зеленодольском районе на мель сел катер Fishpro с двумя пассажирами. Инцидент произошел сегодня, 12 сентября, сообщает МЧС РФ по РТ.

В лодке находились только два человека, детей не было. Разлива топлива не замечено, поэтому окружающей среде ничего не угрожает. Погибших и пострадавших нет.

Сотрудники Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС прибыли на место происшествия на катере. Они отбуксировали судно на 25 метров и сняли с мели.



