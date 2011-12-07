В Казани двое маленьких пешеходов пострадали в ДТП

В Казани двое детей пострадали под колесами авто, сообщает пресс-служба ГИБДД по Казани.

Так, первый инцидент произошел около 18 часов 9 октября на улице Академика Глушко. 11-летний мальчик переходил дорогу по «зебре» на запрещающий сигнал светофора, когда на него наехал «Фольксваген Поло» под управлением 20-летнего водителя.

Ребенок разбил лоб и получил различные гематомы и ушибы.

Другой инцидент произошел около 16 часов на парковке ТЦ «Парк Хус». 30-летняя водитель «Рено Логан» ехала по парковке слишком быстро и сбила семилетнюю девочку.

Ребенок получил различные ушибы.