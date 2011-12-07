В Челнах задержали подростка, попытавшегося ограбить компьютерный клуб

Полиция автограда поставила на учет подростка, попытавшегося ограбить компьютерный клуб.

По сообщению пресс-службы МВД по РТ, ограбление 14-летний школьник решил утроить по увиденному когда-то в фильме сюжету. Сперва он решил дождаться пока выйдут все посетители, а потом залетел внутрь клуба, заблокировав дверь черенком от лопаты. Позже подросток начал угрожать сотрудникам, требуя выдать ему деньги из кассы. В качестве орудия он взял с собой молоток.

Узнав, что касса оказалась пустой, грабитель решил забрать с собой две клавиатуры и сотовый телефон. На выходе его уже ждала полиция. Результатом инцидента стала долгая беседа с ним и его родителями в отделе по делам несовершеннолетних, после чего комиссия поставила его на учет.