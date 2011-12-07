В Татарстане 13-летнего подростка подозревают в убийстве матери

В Татарстане 13-летний подросток подозревается в убийстве матери, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По данным ведомства, в одной из квартир Альметьевска найдено тело 36-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями. По предварительным данным, убийство произошло несколько дней назад, причиной стали личные неприязненные отношения.

Пол факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура РТ организовала проверку соблюдения требований соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.