В Казани студентов осудят за изрисованный памятник возле КФУ

В Казани осудят студентов, изрисовавших памятник «Аллея Славы», беседку и скамейки в сквере возле КФУ на ул. Кремлевская, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Следствие полагает, что 9 июня четверо молодых людей в возрасте от 19 до 21 года, трое из которых студенты казанских вузов, а один — нигде не обучается, изрисовали краской из балончика памятники и объекты в сквере.

Так как здание университета, а также поврежденные объекты включены в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, причиненный ущерб от действий молодых людей составил 284 тыс. рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены дела по статьям «Вандализм» и «Повреждение объектов культурного наследия». Свою вину парни признали, однако ущерб не возместили. В скором времени уголовное дело направят в суд для дальнейшего рассмотрения.