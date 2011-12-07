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Казанец-лихач налетел на бордюр и опрокинул свой «Фольксвагене»

В ДТП пострадала 22-летняя пассажирка иномарки.

В Казани за сутки, 12 июля, произошло 176 ДПТ, в четырех из них пострадали люди, травмы получили четыре человека, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, после часа ночи, 22-летний водитель на автомобиле «Фольксваген» напротив дома №14 по улице Исаева разогнался и врезался в бордюрный камень. Машина от удара опрокинулась. Ровесница водителя – пассажирка иномарки, получила травмы.

 За день в столице РТ за нарушение правил к ответственности привлекли 584 водителя и 144 пешехода, 11 водителей были задержаны с признаками опьянения.

КВ
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