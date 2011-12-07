Во время грозы в Казани на двух женщин с ребенком упало дерево

В результате грозы в Казани пострадали две женщины и ребенок. Об этом сообщает МЧС по Татарстану.

«В 12.13 поступило сообщение о том, что произошло падение дерева на двух женщин с ребёнком на улице Максимова в Казани. По прибытии пожарного расчёта ПСЧ-5 установлено, что пострадали 2 женщины и ребёнок», — говорится в сообщении.

В МЧС также уточнили, что у пятилетнего мальчика царапины от веток, его забрали родители. А вот женщины 69 и 85 лет после падения дерева были госпитализированы.

В МЧС отметили, что, несмотря на непогоду, аэропорт Казани работает в штатном режиме. Не поступали и сообщения о отключении электроснабжения.