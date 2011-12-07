Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Под Нижнекамском иномарка влетела в припаркованный у обочины микроавтобус дорожников

От легковушки не осталось практически ничего.

В припаркованный у обочины микроавтобус дорожников под Нижнекамском влетела на большой скорости иномарка. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как рассказали очевидцы аварии, ДТП произошло накануне на трассе РТ неподалеку от Нижнекамска. Водитель иномарки не справился с управлением и влетел на большой скорости в припаркованный у обочины микроавтобус дорожных рабочих так, что автомобиль перевернуло поперек проезжей части, а спецтехнику выкинуло с дороги в кювет.

Свидетели произошедшего отметили, что от «Фольксвагена» практически ничего не осталось и удивительно, что водитель не пострадал. К счастью, без серьезных последствий обошлись и сами рабочие. Госпитализировать их не пришлось. 

КВ
Лента новостей