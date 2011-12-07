Под Нижнекамском иномарка влетела в припаркованный у обочины микроавтобус дорожников

В припаркованный у обочины микроавтобус дорожников под Нижнекамском влетела на большой скорости иномарка. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Как рассказали очевидцы аварии, ДТП произошло накануне на трассе РТ неподалеку от Нижнекамска. Водитель иномарки не справился с управлением и влетел на большой скорости в припаркованный у обочины микроавтобус дорожных рабочих так, что автомобиль перевернуло поперек проезжей части, а спецтехнику выкинуло с дороги в кювет.

Свидетели произошедшего отметили, что от «Фольксвагена» практически ничего не осталось и удивительно, что водитель не пострадал. К счастью, без серьезных последствий обошлись и сами рабочие. Госпитализировать их не пришлось.