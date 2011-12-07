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Полицейские Татарстана задержали мошенницу, похищавшую деньги у пенсионеров

Общий ущерб составил 1,3 млн рублей.

Полицейские Татарстана задержали 33-летнюю безработную женщину, которую подозревают в совершении серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На территории республики было зарегистрировано 25 преступлений в отношении пенсионеров. Под предлогом «Родственник попал в беду» потерпевшие передавали деньги водителям такси или переводили их на банковские карты. Ущерб составил 1,3 млн рублей.

Во время обыска места жительства подозреваемой, полицейские изъяли девять телефонов, 19 сим-карт, 15 банковских карт. Задержанная признала свою вину по 20 уголовным делам. В настоящий момент женщина находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Краснодаре задержали мошенника, похищавшего деньги у татарстанцев.

КВ
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