Полицейские Татарстана задержали мошенницу, похищавшую деньги у пенсионеров

Полицейские Татарстана задержали 33-летнюю безработную женщину, которую подозревают в совершении серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На территории республики было зарегистрировано 25 преступлений в отношении пенсионеров. Под предлогом «Родственник попал в беду» потерпевшие передавали деньги водителям такси или переводили их на банковские карты. Ущерб составил 1,3 млн рублей.

Во время обыска места жительства подозреваемой, полицейские изъяли девять телефонов, 19 сим-карт, 15 банковских карт. Задержанная признала свою вину по 20 уголовным делам. В настоящий момент женщина находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Краснодаре задержали мошенника, похищавшего деньги у татарстанцев.