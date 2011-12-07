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В Казани насмерть разбился мотоциклист

Молодой человек врезался в стоящий из-за аварии «ВАЗ-2105» и скончался от полученных травм на месте.

В Казани в результате аварии погиб мотоциклист, он врезался в стоящий из-за аварии «ВАЗ-2105». Об этом сообщает «Татарстан-24».

На проспекте Ямашева произошло ДТП, где столкнули «ВАЗ-2105» и карета скорой помощи. Автомобили стояли с аварийным знаком, по проспекту проезжали два мотоциклиста, один из них смог их заметить и уйти от столкновения, а второй врезался в отечественный автомобиль.

В результате столкновения молодой человек скончался от полученных травм на месте аварии. 

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