В Казани насмерть разбился мотоциклист

В Казани в результате аварии погиб мотоциклист, он врезался в стоящий из-за аварии «ВАЗ-2105». Об этом сообщает «Татарстан-24».

На проспекте Ямашева произошло ДТП, где столкнули «ВАЗ-2105» и карета скорой помощи. Автомобили стояли с аварийным знаком, по проспекту проезжали два мотоциклиста, один из них смог их заметить и уйти от столкновения, а второй врезался в отечественный автомобиль.

В результате столкновения молодой человек скончался от полученных травм на месте аварии.