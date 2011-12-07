В Татарстане осудили мать за истязание ребенка и неисполнение родительских обязанностей

В Чистополе 37-летнюю мать осудили за избиение ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ.

С 28 по 30 ноября 2020 года женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз избила маленького ребенка. Свою вину она полностью признала. Женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Лениногорске отец смертельно ранил 31-летнего сына.