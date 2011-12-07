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В Татарстане от отравления угарным газом погиб человек

Причины происшествия устанавливаются.

В Нурлатском районе РТ в селе Тюрнясево мужчина отравился угарным газом. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. 

В одноэтажном частном доме по улице Молодежная, 15 погиб мужчина 1960 года рождения. Также пострадала женщина 1964 года рождения — она доставлена в Нурлатскую ЦРБ. 

На место происшествия были вызваны медики и сотрудники газовой службы. Причины случившегося устанавливаются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Челнах рядом с жилым домом сгорел микроавтобус.

КВ
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