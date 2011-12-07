Более полусотни татарстанцев погибли, купаясь в необорудованных местах

С начала года 54 человека погибли в Татарстане, купаясь в необорудованных местах. 35 граждан при этом были в состоянии алкогольного опьянения. Такую статистику на брифинге в Доме Правительства РТ озвучил Главный государственный инспектор Республики Татарстан по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Ещё 27 человек погибли в результате падения в воду с различных объектов, в том числе лодок.

«4 июля, в Менделеевском муниципальном районе, 7 человек, в том числе ребенок 5 лет вышли на лодке „Казанка“ (с вместимостью до 4 человек) без спасательных жилетов. В результате не правильного маневрирования перевернулись. Шестеро человек и ребенок были спасены очевидцем, один мужчина погиб — он и являлся судоводителем», — заявил Венедиктов.

Подводная охота, провал под лёд и авария с маломерным судом унесли жизни трёх человек. При этом в результате аварии с маломерным судом удалось спасти 13 граждан, в том числе 5 детей, а с оторвавшейся льдины — 17 человек.