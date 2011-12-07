Двое жителей Челнов хотели украсть деньги из сейфа и убили хозяина квартиры

В Татарстане расследуют уголовное дело в отношении жителей Челнов: 36-летней женщины и ее 28-летнего сожителя, которые обвиняются в убийстве, сообщает СК СКР по РТ.

По версии следствия, обвиняемые думали, что 62-летний житель автограда хранит у себя дома в сейфе деньги и решили ограбить его.

8 марта этого года женщина пришла к потерпевшему в гости. Когда хозяин заснул, она впустила в квартиру сожителя и стали вместе искать ключ от сейфа. Но в это время мужчина проснулся. Тогда злоумышленник нанес ему несколько ударов битой по голове. Пока шли поиски ключа, хозяина квартиры избивали еще несколько раз, пока тот не скончался. Добычей злоумышленников стали 1,7 тыс. рублей.

Тело обнаружил на следующий день сын потерпевшего. Оказалось, в квартире был установлен видеорегистратор, запись с которого позволила установить личности злоумышленников и задержать их.

Расследование уголовного дела продолжается, злоумышленников взяли под стражу.