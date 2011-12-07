МЧС Татарстана предложило продлить противопожарный режим до 26 мая

В Татарстане планируют продлить противопожарный режим до 26 мая. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Сергей Сергеев.

«С учетом складывающейся обстановки с пожарами и неблагоприятным метеорологическим прогнозом, связанным с установлением аномально жаркой погоды, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предлагает продлить действие особого противопожарного режима по 26 мая текущего года», — сказал Сергеев.

Он добавил, что за сжигание сухой травы, стерни, сухостоя и мусора, а также несвоевременную очистку земель от сухой травы и мусора возбуждено 451 административное дело.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что количество пожаров с начала года в Татарстане увеличилось на 9,7%.