В Казани водитель «КАМАЗа» вылетел на красный и протаранил «Фольксваген»

За минувшие сутки, 13 мая, в Казани было зарегистрировано 116 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, столкновение транспортных средств, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, около восьми часов вечера 25-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» на перекрестке улиц Ямашева и Адоратского выехал на красный свет и протаранил автомобиль «Фольксваген», под управлением 22-летнего водителя. В результате ДТП 33-летняя пассажирка легкового автомобиля получила телесные повреждения.

Всего за сутки на городских дорогах за нарушение правил дорожного движения привлекли к ответственности 639 водителей и 187 пешеходов, десять человек были задержаны с признаками алкогольного опьянения.