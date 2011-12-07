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В Казани водитель «КАМАЗа» вылетел на красный и протаранил «Фольксваген»

В ДТП за сутки пострадали пешеход, велосипедист и пассажирка легковушки.

За минувшие сутки, 13 мая, в Казани было зарегистрировано 116 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, столкновение транспортных средств, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, около восьми часов вечера 25-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» на перекрестке улиц Ямашева и Адоратского выехал на красный свет и протаранил автомобиль «Фольксваген», под управлением 22-летнего водителя. В результате ДТП 33-летняя пассажирка легкового автомобиля получила телесные повреждения.

Всего за сутки на городских дорогах за нарушение правил дорожного движения привлекли к ответственности 639 водителей и 187 пешеходов, десять человек были задержаны с признаками алкогольного опьянения.

КВ
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