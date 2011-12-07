Около Московского рынка в Казани пенсионерку ранили ножом в шею

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Пожилая женщина получила ранение ножом в шею около Московского рынка в Казани. Очевидцы вызвали скорую и полицию.
Женщину, которая, шатаясь, брела с ранением в области шеи, а потом упала, свидетели увидели у дома № 131 на улице Декабристов. Как сообщает ГТРК «Татарстан», рана у женщины не колотая, а касательная.
Медики госпитализировали пострадавшую. Сотрудники полиции опросили свидетелей, в настоящий момент они выясняют подробности происшествия и ищут того, кто мог нанести ранение женщине.