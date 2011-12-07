В Казани 12-летний подросток за рулем не справился с управлением и опрокинул авто

В Казани 13 июля сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разыскивать малолетнего виновника аварии. 12-летний подросток катался по городу на автомобиле «ВАЗ» и в 16.00 напротив дома №52 по улице Привокзальная, не справившись с управлением на скорости, опрокинул авто.

После того, как машина опрокинулась, подросток, испугавшись, с места происшествия скрылся. В аварии пострадала 14-летняя пассажирка легковушки.

Позже мальчик был найден и в сопровождении матери доставлен в отдел полиции.

Всего же за день, по данным Госавтоинспекции, на казанских дорогах за день произошло 169 ДТП, пострадало пять человек. В этот день правоохранители задержали за рулем пять водителей в нетрезвом состоянии.