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В Казани 12-летний подросток за рулем не справился с управлением и опрокинул авто

Мальчик скрылся с места ДТП, но позже был обнаружен правоохранителями.

В Казани 13 июля сотрудникам Госавтоинспекции пришлось разыскивать малолетнего виновника аварии. 12-летний подросток катался по городу на автомобиле «ВАЗ» и в 16.00 напротив дома №52 по улице Привокзальная, не справившись с управлением на скорости, опрокинул авто.

После того, как машина опрокинулась, подросток, испугавшись, с места происшествия скрылся. В аварии пострадала 14-летняя пассажирка легковушки.

Позже мальчик был найден и в сопровождении матери доставлен в отдел полиции.

Всего же за день, по данным Госавтоинспекции, на казанских дорогах за день произошло 169 ДТП, пострадало пять человек. В этот день правоохранители задержали за рулем пять водителей в нетрезвом состоянии.

КВ
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