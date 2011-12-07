В Казани ребенок проткнул руку железным штырем и повис

13 августа в жилом массиве случился несчастный случай, который мог бы закончиться трагично. 9-летний мальчик, играя во дворе, застрял в железном заборе, проткнул руку железным штырем и повис на ней.

От разрыва руки ребенка спасли взрослые, которые моментально сориентировались и держали мальчика на весу. Прибывшие по адресу спасатели с помощью бензореза вырезали штырь и вытащили руку. Ребенка передали бригаде скорой помощи, сообщила пресс-служба МЧС РТ.