В результате ночной погони полицейские Набережных Челнов открыли огонь

Полицейские Набережных Челнов открыли огонь в результате ночной погони за нетрезвым водителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По словам сотрудников полиции, правонарушитель изначально не подчинялся требованиям об остановке автомобиля мчал по городу на высокой скорости, тем самым создавая угрозу остальным участникам дорожного движения.

Так, чтобы остановить водителя Chevrolet, автоинспекторы применили табельное оружие и сделали один выстрел в воздух и три по колесам. Позже выяснилось, что за рулем сидел местный 33-летний мужчина, от которого исходил резкий запах алкоголя. В отношении него составлены административные протоколы.