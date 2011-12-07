Казанский суд назначил наркоторговцам за криптовалюту от 7 до 19 лет лишения свободы

Ново-Савинский суд Казани вынес приговор 18 человек, причастных к торговле наркотиками за криптовалюту.

Схема их бизнеса была тщательно построена на всех уровнях. В состав входили организаторы, курьеры-закладчики, а также администраторы сайтов, проживающие в Тайланде. Наркотики оплачивались исключительно криптовалютой. После оплаты клиент получал фото тайника и геоданные о нем.

Бизнес был прикрыт еще в 2017 году татарстанскими полицейскими. В ходе расследования у задержанных было изъято 54 кг наркотиков.

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