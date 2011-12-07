Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Неизвестные ворвались в квартиру жительницы Казани и воткнули ей нож в грудь

Женщина обратилась в полицию.

Жительница Казани обратилась в полицию после того, как в ее квартиру ворвались неизвестные, ранее представившиеся сотрудниками газовой службы, и с криками воткнули ей в грудь нож. После этого они скрылись.

По предварительным данным, это были коллекторы из финансовой фирмы, в которой у обратившейся в полицию женщины был долг. Также близкие женщины уверяют, что часто она бывает в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент полиция разыскивает напавших. Все обстоятельства происшествия выясняются.

КВ
Лента новостей