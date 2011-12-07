Неизвестные ворвались в квартиру жительницы Казани и воткнули ей нож в грудь

Жительница Казани обратилась в полицию после того, как в ее квартиру ворвались неизвестные, ранее представившиеся сотрудниками газовой службы, и с криками воткнули ей в грудь нож. После этого они скрылись.

По предварительным данным, это были коллекторы из финансовой фирмы, в которой у обратившейся в полицию женщины был долг. Также близкие женщины уверяют, что часто она бывает в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент полиция разыскивает напавших. Все обстоятельства происшествия выясняются.