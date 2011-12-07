В Казани пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В Казани пожарные вывели мужчину из горящей квартиры на первом этаже пятиэтажного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по России по РТ.

Сообщение о возгорании квартиры дома №18/3 по улице Деловая поступило в 7:01 утра. Было установлено, что горит пол в квартире. Площадь пожара составила 1 кв. м. Уже через 10 минут после поступления сообщения о возгорании, пожарные ликвидировали пламя.

С помощью маски спасаемого пожарные вывели мужчину из квартиры. Причина возгорания устанавливается.