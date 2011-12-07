В Казани парень ограбил 76-летнего пенсионера

В Казани местный житель напал на 76-летнего пенсионера и отобрал у него телефон, сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

Инцидент произошел в воскресенье, 13 сентября. Пожилой мужчина ожидал на скамейке свою супругу, когда к нему подошел неизвестный. Пьяный незнакомец заломил пенсионеру руку и отобрал у него мобильный телефон, после чего скрылся.

Росгвардейцы получили сигнал о происшествии и прибыли на место, где уточнили приметы нападавшего. Стражи порядка обнаружили злоумышленника в соседнем дворе. Им оказался ранее судимый 39-летний казанец.

Задержанного доставили в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».