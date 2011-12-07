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В Татарстане сосед помог мужчине, нога которого застряла в мотоблоке

На ногу мужчины наложили шину и его отвезли в больницу.

В Альметьевском районе сосед помог мужчине, нога которого застряла в мотоблоке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На номер экстренных служб поступило сообщение о том, что у 42-летнего жителя села Старое Суркино в мотоблоке застряла нога, самостоятельно освободить ее он не может.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что вытащить ногу из мотоблока мужчине помог сосед.

Сотрудники МЧС и медики наложили шину на ногу пострадавшего и госпитализировали его на «скорой».

КВ
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