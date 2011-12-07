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Арест экс-заместителя МЧС РТ Ильхама Насибуллина продлен на полгода

Также суд продлил арест гендиректору ООО «ОДС РТ» Ленуру Зинатуллину на полгода.

В Казани Советский районных суд продлил арест экс-заместителю МЧС РТ Ильхаму Насибуллину, а также гендиректору ООО «ОДС РТ» Ленуру Зинатуллину на полгода. 

Ильхам Насибуллин обвиняется в превышении полномочиями. В 2013 году он был бенефициаром созданной ООО «ОДС РТ», которая дублировала функции поисково-спасательной службы МЧС РТ, возглавляемой Насибуллиным. Также Насибуллин избавлялся от конкурентов, занижая им оценки. Деньги с контрактов он выводил через другие фирмы. 

Сейчас Насибуллин и Зинатуллин находятся в СИЗО-4 Москвы. Оба на заседании суда не присутствовали. 

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