Арест экс-заместителя МЧС РТ Ильхама Насибуллина продлен на полгода

В Казани Советский районных суд продлил арест экс-заместителю МЧС РТ Ильхаму Насибуллину, а также гендиректору ООО «ОДС РТ» Ленуру Зинатуллину на полгода.

Ильхам Насибуллин обвиняется в превышении полномочиями. В 2013 году он был бенефициаром созданной ООО «ОДС РТ», которая дублировала функции поисково-спасательной службы МЧС РТ, возглавляемой Насибуллиным. Также Насибуллин избавлялся от конкурентов, занижая им оценки. Деньги с контрактов он выводил через другие фирмы.

Сейчас Насибуллин и Зинатуллин находятся в СИЗО-4 Москвы. Оба на заседании суда не присутствовали.