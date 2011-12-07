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В Татарстане будут судить мужчину, дважды поджигавшего дома с людьми внутри

Жителю села предъявлены обвинения по статье «Покушение на убийство двух или более лиц».

В Татарстане будут судить мужчину, дважды поджигавшего дома с людьми внутри.

Последний инцидент произошел в июне текущего года. Тогда 31-летний житель села Абдрахманово Альметьевского района РТ в состоянии алкогольного опьянения совершил налет на дом, в котором находилось трое женщин. Он полагал, что среди них находится его знакомая, а потому дебоширил и требовал открыть дверь. Получив отказ, мужчина подпер входную дверь табуретом и поджег дом. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Неделями ранее в мае татарстанец уже проворачивал подобное. Только уже после конфликта, произошедшего в ходе застолья с его приятелями. В том пожаре погиб один человек.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

КВ
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